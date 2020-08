Weston McKennie blocca il possibile ritorno di Vidal alla Juventus. Il centrocampista americano completa gli slot per calciatori extracomunitari e il cileno non potrebbe quindi arrivare in bianconero nonostante sia stato lui stesso ad ammettere che il ritorno a Torino lo stuzzicherebbe parecchio: ​"Spettacolare il fatto che Andrea sia diventato tecnico della Juve. Era incredibile da giocatore, immaginatelo da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei felice (anche se la Juve ha già riempito gli slot per gli extracomunitari con gli arrivi di McKennie e Arthur, ndr) ma devo stare tranquillo. Se succede succede. Ho grande affetto per la Juventus e Pirlo", ha dichiarato il centrocampista del Barcellona.