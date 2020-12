Così Weston McKennie a Sky Sport nel prepartita di Juventus-Atalanta: "Arrivare da una vittoria importante in Champions League ci ha permesso di fare un passo nella giusta direzione: trovare fiducia, cambiare modo di giocare e credere in noi stessi. Siamo una grande squadra con giocatori importanti, ma la fiducia gioca un ruolo fondamentale: stiamo facendo le cose giuste, ci alleniamo, guardiamo video, ce la mettiamo tutta durante la settimana per ottenere i risultati che vogliamo!"

A JTV - "Sarà una partita difficile, loro corrono molto, pressano e sono una squadra di talento, sarà una bella sfida e noi siamo pronti, speriamo di uscire alla meglio. Io sto bene, mi sento in forma, tutto lo staff della società lavora affinché noi calciatori stiamo tutti bene e manteniamo alti livelli nonostante le tante partite che giochiamo".