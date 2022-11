Il primo giocatore dellaa scendere in campo in Qatar sarà proprio Westonquesta sera alle ore 20 infatti. Per il texano si tratta anche di una vetrina in ottica mercato. McKennie infatti nei primi due mesi di questa stagione, fino all'infortunio, è sempre stato titolare nella rosa di Massimiliano. In seguito all'infortunio, nel momento del suo rientro in campo le gerarchie sono cambiate e il posto di Wes è stato messo in discussione.Come riferisce Calciomercato.com McKennie non è assolutamente incedibile per la dirigenza bianconera. Se nel 2020 era stato il giocatore a rifiutare le offerte per esempio dell'Aston Villa ora la situazione potrebbe cambiare e non sarebbe da escludere una partenza già nel mercato di gennaio dell'americano. Il mercato non manca, la Juve non chiuderebbe le porte a proposte superiori aiI riflettori sono proprio in Premier resta un pallino di Fabioe pure di Antonio Conte, ilresta attento alla situazione anche se mosse concrete non ce ne sono state. Intanto c'è il Mondiale, lui punta a mettersi in mostra per compiere quel salto di qualità che ancora non si è visto.