Westonsembra aver apprezzato il nuovo colpo di mercato della. Il centrocampista statunitense, di proprietà del club bianconero ma di fatto pronto all'addio, ha infatti ricondiviso nelle sue Instagram stories il post con cui Fabrizio Romano ha annunciato l'accordo totale della Vecchia Signora per il suo connazionale Timothy, esterno classe 2000. Difficile però, come dicevamo, che i due avranno la possibilità di giocare insieme, dato che il centrocampista non viene considerato centrale per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri.