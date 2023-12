Westonha lasciato lo stadio Stirpe di Frosinone con passo zoppicante dopo la vittoria in trasferta contro il Frosinone. Oggi è stato sottoposto a valutazioni presso la Continassa. Fortunatamente, l'allarme è stato fugato: lo stato di salute dell'americano è risultato positivo, e non è in dubbio per l'importante sfida contro la Roma il prossimo sabato. La Juventus può così tirare un sospiro di sollievo, poiché il suo centrocampista chiave sembra essere pienamente disponibile per il prossimo impegno, mantenendo intatta la sua forza di contributo in campo.