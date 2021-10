Massimiliano Allegri aveva chiesto 10 gol in stagione quest'estate a Weston McKennie, viste le doti d'inserimento del centrocampista americano. La prima esultanza con la maglia della Juventus 2021-2022 è arrivata ieri contro il Sassuolo, una capocciata tanto bella quanto vana per il risultato finale di 1-2. Possiamo dunque dire che McKennie ha segnato il gol "1 di 10". Ma potrà davvero riuscire a raggiungere il bottino preconizzato dall'allenatore?La stagione è ancora lunga e il potenziale del giocatore c'è. Per ora manca il gioco.