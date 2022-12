, ha parlato a JuventusTV dopo aver esordito in prima squadra quest'oggi in amichevole: " È un momento speciale perché è la prima volta all’Allianz per una partita, e non solo per guardare o parlare con altri giocatori. Sono contento per questo momento della mia carriera e un bello step per il futuro."Non è solo questione di statistica, c’è anche un discorso fisico. Sono contento di dire che i miei risultati valgano la Prima Squadra.""È la mia terza stagione alla Juve.a prima volta che mi hanno detto di allenarmi con la Prima Squadra è stato un bellissimo momento. Posso chiedere consigli per migliorare il mio calcio. Sono contento. Un grande pensiero per la mia famiglia e la mia ragazza. Sono importanti per la mia vita e sono sempre stati dietro di me sostenendomi."