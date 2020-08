Il bilancio della Juve preoccupa. E anche per questo non è esclusa la cessione di un big. fa il nome di Paulo Dybala, sacrificabile in caso di offerta a tre cifre. Ma in che stato è il bilancio della Juventus? "​Dopo il -40 milioni del 2018-19, l’esercizio al 30 giugno 2020 potrebbe chiudersi con una perdita molto consistente: i nostri calcoli ipotizzano almeno 70 milioni - si legge -.Sul fronte dei costi, l’accordo con la squadra ha fatto risparmiare 90 milioni, ma il monte stipendi è cresciuto di circa 65 milioni rispetto al 2018-19". E l'innalzamento dei costi porta l'indebitamento finanziario netto quasi a 400 milioni di euro.La pandemia ha giocato un brutto scherzo alla Juve, che aveva programmato investimenti ingenti con un costante aumento dei ricavi. Il coronavirus però ha portato via ingenti quantità di denaro: all'appello mancano milioni e milioni di euro alla voce ingressi da botteghino e merchandaising. "​Una brusca frenata per tutto il sistema calcio ma a maggior ragione per la Juventus, abituata a viaggiare con un Cagr (tasso medio annuo di crescita dei ricavi) del 13,7% nell’ultimo decennio - si legge ancora -.. Il coronavirus ha scompaginato lo spartito. A ciò si aggiungano i mancati risparmi dai giocatori in esubero non ceduti e l’uscita prematura dalla Champions: è vero che il budget prevede sempre, in maniera prudenziale, il solo raggiungimento degli ottavi, ma l’eliminazione contro il Lione ha negato risorse ed esposizione del marchio".