Kenancontinua ad avere su di sé i riflettori del mercato e per quanto fatto vedere non potrebbe essere altrimenti. La Juve ha detto no al Benfica già a gennaio, ha ribadito il fatto di non volerlo vendere pure al Fenerbahce in queste settimane anche se sul piatto c'erano più di 10 milioni di pura plusvalenza avendo ingaggiato Yildiz a parametro dal Bayern Monaco. Per ora almeno, non si vende.