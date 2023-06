Stando a Il Corriere di Torino, nelle scorse ore ignoti hanno svaligiato la villa torinese di, che nel frattempo aveva già lasciato la città per tornare in Brasile. Al giovane attaccante della, out per l'intera stagione causa infortunio, sono stati rubati diversi capi di abbigliamento, borse griffate, computer e orologi. I responsabili avrebbero inoltre portato via anche una costosa Range Rover parcheggiata in garage. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine.