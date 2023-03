Tre italiane su quattro ai quarti di finale di Champions League. Tra queste, non c'è la Juventus, eliminata ai gironi come non gli succedeva da 10 annSuperare il turno con il Friburgo sarebbe già un passo importante, perché significherebbe raggiungere i quarti di finale di una competizione europea. Obiettivo che ormai a Torino non vedono da quattro stagioni.Per risalire all'ultima volta che la Juve era tra le migliori 8 di una competizione europea infatti, bisogna andare al 2019. S. In quel caso i bianconeri furono eliminati dall'Ajax. Se nei primi cinque anni del tecnico superare gli ottavi era diventato una dolce abitudine (riuscendoci 4 volte su 5), adesso è quasi un tabù dopo l'eliminazioni con Porto, Lione e Villarreal. L'ultima proprio con il tecnico livornese sulla panchina.Certo, in questo caso sarebbero i quarti di finale di Europa League, ma sono in ogni caso importanti. Per la Juve, consapevole che vincere vorrebbe dire fare un passo in avanti verso il successo che Europa manca da 27 anni. E per Allegri, che come riporta Tuttosport, ha bisogno di ritrovare