Stephy Mavididi ha deciso il Montpellier. L'attaccante ha lasciato la Juve (U23) per 6.3 milioni di euro, di cui 4 di plusvalenza, e scelto la Francia. Presentandosi ha dichiarato: "Sono molto contento di essere arrivato al Montpellier. Una grande opportunità per me. Non vedo l'ora di debuttare con questi miei nuovi colori".



Una scelta che ha reso felice il presidente del club, Laurent Nicollin ha detto: "Siamo veramente orgogliosi che abbia scelto il Montpellier per continuare a crescere e affermarsi. Per noi è una soddisfazione mettere sotto contratto un giocatore di alto livello. Abbiamo preso un giocatore che darà qualità e un potenziale maggiore alla squadra".