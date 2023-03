Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Massimoha detto la sua anche sul momento di Dusanalla. Ecco le sue parole: "Per Vlahovic il gol è diventato un’ossessione, deve calmarsi e cercare di prenderla bene. Per gli attaccanti momenti come questo in cui sembra andare tutto storto capitano. Domenica mi è piaciuto, ha preso un palo sul rigore, poi ha colpito la traversa, lo stadio era con lui e anche i compagni hanno provato ad aiutarlo, penso che in un momento come questo lui debba soltanto cercare di non lasciarsi prendere dall’ansia, il gol arriverà".