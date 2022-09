Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Massimoha detto la sua sul momento della. Ecco le sue parole: "I più forti in questo momento non li hai e dovresti affidarti a un progetto tecnico che porta alla vittoria attraverso il gioco, ma la Juve non ha neanche questo.è ritenuto importantissimo, ma dal PSG è stato ceduto e di solito non funziona così".E sul mercato degli ultimi anni: "Credo che l'affidabilità sia diventata la qualità più importante che ti fa scegliere un calciatore, la Juve è troppo tempo che prende parametri zero anzianotti che spera facciano gli ultimi anni alla grandissima e va male. La battuta di? Non è tanto una battuta, se metti ancora costi con il bilancio da ripianare non è intelligente".