L'ex calciatore bianconero Massimoha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento di crisi della. Ecco le sue parole: "Il progetto tecnico su cui sta insistendonon funziona. Continuare a far giocaresulla linea dell'area di rigore si sta rivelando inadeguato. Ha visto il Verona oggi (ieri, ndr.)? Ha un tasso tecnico medio basso, però ha un progetto tattico ben definito. Oggi con tre giocatori di qualità,, ha messo sotto la Juve giocando uno contro uno e credendoci dal primo all'ultimo secondo. Vincere tutte le partite facendo sempre 80 metri di campo è complicato". E ancora: "La vittoria contro ile il filotto in campionato hanno stoppato le critiche per un po', ma era proprio lì che si doveva capire che il progetto è sbagliato. Allegri si è conquistato la credibilità con i trofei e ha dimostrato in passato di saper imporre il proprio gioco, cosa che adesso non sta facendo. Se hai Careca e Ronaldo il fenomeno è giusto dare campo agli avversari, ma conno. I risultati dimostrano che così non funziona. Caprari sembrava un fenomeno, Morata così non fa paura a nessuno".