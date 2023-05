L'ex giocatore della, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui fa il punto sulla situazione del club: "Il pensiero resta lo stesso dei mesi scorsi: ma la Juventus queste plusvalenze non le avrà mica fatte da sola? Si sta abbruttendo un po’ tutto, ma se le norme sono queste non mi sento di dare la colpa alla giustizia sportiva. Una cosa, però, sembra certa dopo quest’anno: c’è bisogno di riforme. E servono in fretta"."Bisognerebbe trovare un modo per punire società e dirigenti colpevoli, ma non la squadra e soprattutto la passione della gente. In questa storia a rimetterci sono in due: il calcio giocato e i tifosi bianconeri. Il campionato della Juventus è stato falsato, c’è poco da dire. Punti che vengono tolti, restituiti e ritolti a ridosso della partita di ieri sera contro l’Empoli: un bel pasticcio. È impossibile giocare senza obiettivi chiari e con la spada di Damocle di una penalizzazione"."La priorità, a prescindere da qualsiasi cosa e dalle Coppe, deve essere quella di costruire un progetto tecnico chiaro che renda orgogliosi i tifosi della Juventus del gioco della propria squadra. Se fossi un dirigente mi batterei affinché il gioco della Juve possa diventare un vanto per la gente bianconera. Cche trasmetta entusiasmo ai tifosi”. Come erano la Juve di Lippi, quella di Conte e anche la prima di Allegri, protagonista di grandi partite pure in Champions League"."Il progetto tecnico prescinde dagli uomini, quindi da dirigente e allenatore. Deve essere deciso dalla proprietà. Poi, stabilito quello, si decidono i professionisti per realizzarlo. La forza della Juve è sempre stata la famiglia illuminata e abile prima a scegliere e poi a delegare la gestione a grandi manager. Però, per prima cosa, la proprietà dovrebbe dire: vogliamo riportare entusiasmo allo stadio e vedere i nostri tifosi contenti e orgogliosi della Juve"."Io non mi innamoro dei giocatori e non credo che la gente andrebbe in piazza in caso di cessione di Vlahovic o Chiesa. La Juventus, in passato, ha continuato a vincere dopo aver venduto campioni come Zidane, Vieri… E recentemente pure dopo la vendita milionaria del giovane Pogba al Manchester United"."A me piacciono i giocatori come Barella, un centrocampista che segna e ha personalità. La Juve dovrà ricercare giocatori di quel tipo. Magari con qualche difetto da correggere, ma dotati di tecnica, temperamento e personalità. Uno così lo hanno già in casa ed è Nicolò Fagioli, che è stata una delle rivelazioni positive della stagione. Peccato per l’infortunio di Siviglia e per l’intervento chirurgico alla clavicola che lo costringerà a due mesi di stop"..