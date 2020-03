31 presenze, un gol e 2 assist in questa stagione. Sarri non rinuncia mai a: in estate era considerato quasi un esubero, l'allenatore l'ha recuperato facendolo diventare un giocatore fondamentale per il suo gioco. E' lui che dà equilibrio alla squadra, grazie al francese Sarri ha potuto schierare il tridente Ronaldo-Higuain-Dybala con più sicurezza e tranquillità.- Il contratto di Matuidi però segna scadenza giugno 2020, ma il matrimonio tra il francese e la Juventus è destinato ad andare avanti.ha detto l'agente del centrocampista nei giorni scorsi. Senza se e senza ma. Juve-Matuidi, c'è accordo totale sul rinnovo: firma vicina. Ancora insieme, almeno per un altro anno.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI