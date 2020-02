Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi rinnova. La Juventus sfrutterà l'opzione per il prolungamento automatico del suo contratto di un'altra stagione, rinviando la scadenza del suo contratto al 30 giugno 2021. Tradotto vuol dire, prima di tutto non perdere il giocatore a parametro zero del giocatore e poi mantenere intatto lo 'scheletro' della Juventus, in campo e non. In attesa però di definirne i piani sul mercato futuro, il francese si gioca il posto nella Juve di Sarri. Sul rinnovo del contratto è lo stesso Matuidi a confermare e chiarire la situazione: "Rimarrò qui, il contratto prevedeva un’opzione per un altro anno e il club ha voluto esercitarla. Sono contento di continuare per un'altra stagione, non ci sono mai stati dubbi perché ho sentito la fiducia e la mia famiglia si trova bene qui”.



MERCATO – Nonostante il rinnovo, però, sul centrocampista della Juve restano vigili gli occhi attenti della Premier League. Tra tutti quelli del Manchester United e dell'Arsenal in pole position, ma non solo. Il francese è ben visto in patria e il Lione sarebbe interessato a lui. Era stato lo stesso Presidente del Lione, Jean-Michel Aulas negli scorsi giorni, ha parlare dell'interesse per Matuidi, ipotizzando per lui un futuro da capitano perfetto. Il rinnovo è cosa fatta, ma il futuro di Matuidi con la maglia della Juve è ancora tutto da decidere.