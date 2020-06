Non è stata l'ultima danza della Juve in Coppa Italia., come si dice di questi tempi in cui va tanto di moda la splendida serie su Michael Jordan e i suoi Chicago Bulls. Scrive proprio così Blaise Matuidi nel post Instagram con cui festeggia il pareggio della Juve contro il Milan ed il susseguente pass per la finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 17 giugno all'Olimpico di Roma: "​Not the last dance - scrive il francese postando l'immagine di un contrasto con Kessié - Andiamo a Roma".