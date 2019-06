Blaise Matuidi, dal ritiro della Nazionale francese, non ha chiuso le porte ad un possibile addio alla Juventus. “Nel calcio non sai mai quello che può accadere”, spiega il centrocampista, dopo aver precisato: “Alla Juve sto molto bene”. Il contratto che lo lega al club bianconero scadrà tra un anno e anche di questo tema la dirigenza dovrà parlare nei prossimi mesi con Mino Raiola. In attesa di capire il progetto tecnico del prossimo allenatore, l’agente di Matuidi e Paratici hanno in mente di incontrarsi nuovamente per impostare senza fetta il rinnovo. Lavori in corso, senza fretta e senza firme imminenti. Perché nel calcio mai dire mai…