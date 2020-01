Il tempo passa, Blaise Matuidi si avvicina alla scadenza di contratto. La Juve sta trattando il rinnovo del centrocampista ma l'accordo ancora non si trova. Manca l'ok del francese per mettere tutto nero su bianco, ma con la cura Sarri è passato da esubero al diventare un giocatore fondamentale per la nuova Juve.