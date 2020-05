1









Blaise Matuidi è rientrato pochi minuti fa a Torino, insieme a tutta la sua famiglia. Il centrocampista della Juve era tornato pochi giorni fa in Francia, dopo che lo scorso 15 aprile è stato dichiarato ufficialmente guarito dal coronavirus, per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Ora dovrà sottoporsi a 14 giorni di quarantena, prima di poter tornare ad allenarsi alla Continassa. Tra stasera e domani dovrebbero arrivare a Torino i tre brasiliani, Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo, così come Khedira. Resta incertezza sui rientri di Higuain e Rabiot.



Il centrocampista sta bene, e oggi intanto ha donato 50.000 mascherine agli ospedali francesi: "Tutti sanno cosa vi dobbiamo, la vostra devozione ha pochi eguali. Queste 50.000 mascherine sono il segno del mio riconoscimento e ammirazione. Grazie a Emmaus e alla Fondazione Hopital di Parigi e Hopitals de France. Grazie a Players4society per il supporto".