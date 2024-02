SI RIVEDE DE SCIGLIO

E' terminata pochi istanti fa la seduta di allenamento odierna, con lache deve necessariamente scacciare via questo periodo di crisi e cercare di rimettersi in carreggiata il prima possibile. Il prossimo impegno di campionato sarà al Bentegodi contro il, dove Massimiliano Allegri potrà contare sul recupero di alcuni giocatori. Il primo fra tutti è Dusan, chee che sembra non avere più alcun fastidio che lo tormenta, o almeno, questo è quello che sperano tutti i tifosi bianconeri.Ma la grande sorpresa è il ritorno in gruppo die che, dunque, sembra ormai prossimo al rientro dopo il lunghissimo stop.per la squadra di Allegri.