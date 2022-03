L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati anche la lotta scudetto dove l'azzurro ha spiegato:



SCUDETTO - "È una bella corsa, con 3 o 4 squadre che se la stanno giocando. C'è anche la Juve che punta in alto, come è giusto che sia, anche se dicono di no. Secondo me la favorita resta l'Inter, però a questo punto tutto può succedere: il Milan sta facendo cose straordinarie, il Napoli lo stesso. Insomma, ci sarà da divertirsi".