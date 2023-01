Sarà Rickyl'uomo mercato della? Stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, in casa bianconera piace l’idea di un uomo operativo che abbia il giusto mix di esperienza e competenza. I candidati restano gli stessi: da una parte Cristiano, ora al; dall'altra Giovanni, ex bianconero e ora al. Ma sta avanzando prepotentemente anche Frederic Massara.Per Gazzetta,potrebbe essere il profilo giusto. Nato a Torino, ha un rapporto importante con: i due sono stati compagni di squadra, legati da un aneddoto particolare. Galeone, racconta Marino, all'epoca ds del Pescara, voleva Ricky, ma per strapparlo al Pavia accettò di prendere un altro giovane, cioè Allegri. La Juventus ci sta pensando, anche se sa che non sarà facile strapparlo al Milan. Sarà lavoro per il nuovo Cda, che entrerà in carica il 18 gennaio.