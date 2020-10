Hanno dato la costante sensazione di essere in balia degli avversari che hanno giocato al gatto con il topo, amministrando il ritmo e creando pericoli a ripetizione. Con un briciolo di concretezza in più sarebbe finita con una goleada e invece, dopo il vantaggio di Dembélé, il Barça ha tenuto aperto l'incontro fino al recupero quando Messi ha firmato su rigore il 2-0. A quel punto Bonucci e compagni erano in dieci per l'espulsione di Demiral, ma la bandiera bianca l'avevano issata già da qualche minuto. Per manifesta inferiorità.