L'attaccante del Manchester United Anthonyera stato recentemente accostato anche alla Juventus. Tuttavia come riporta Sky Sports il giocatore avrebbe scelto di andare al Siviglia in prestito. Altri nomi per la Juve? Sempre i soliti. Icardi da una parte, Cavani dall'altra. Entrambi in uscita da Psg e United. Il vero colpo sarebbe stato però Martial: tra il suo agente e il tecnico Rangnick il feeling non c'è e non ci sarà mai. Un prestito gratuito, per soli 6 mesi, avrebbe fatto tutta la differenza del mondo.