La Juve è alle prese con le ultime trattative di mercato, nel tentativo di consegnare ad Allegri una rosa completamente rivoluzionata rispetto a quella che aveva lasciato prima della sosta per la Nazionale. Inutile dire che l'arrivo di Vlahovic e quello ormai imminente di Zakaria cambieranno completamente volto alla squadra e in città c'è grande attesa per assistere alla prima gara ufficiale dell'attaccante serbo.



Attesa che verrà smorzata nella mattinata di martedi primo febbraio, quando Vlahovic sarà atteso nella sala conferenze dell'Allianz Stadium per svolgere la sua presentazione di rito, prevista alle 11,30 circa.