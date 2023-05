All'evento Il Foglio Sportivo2023, l'ad dell'Inter, Marotta, ha risposto alle dichiarazioni di Lapo Elkann, che collegava le difficoltà della Juve alla sua partenza: "Io credo che queste siano coincidenze, io come tanti altri dirigenti svolgo il lavoro con passione e dedizione. Sono prerogative fondamentali per ottenere i risultati, i dettagli fanno la differenza. Chi vuol fare il dirigente non deve lesinare il tempo a disposizione, ma deve essere attento. Il fatto che la Juve non stia andando bene e l'Inter il contrario è una coincidenza".