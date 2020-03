Your browser does not support iframes.

"Juve: Marotta, proprio tu?", questa l'apertura di Tuttosport, che dedica spazio alle frecciate dell'ad dell'Inter, furibondo per il rinvio di Juve-Inter. "Il club bianconero furioso per le prese di posizione del suo ex dirigente, oggi all'Inter. Anche la Lega attacca l'ad nerazzurro. Coppa Italia: mercoledì Juve-Milan a porte semiaperte".



Il Corriere dello Sport in prima pagina titola "Scoppiati", con una foto di Ronaldo e Lukaku. "Tutti contro tutti, durissimo anche il ministro Spadafora: 'Non scarichino le colpe sul governo'. Prende corpo l'ipotesi di far slittare il calendario e giocare le partite rinviate il prossimo weekend, con Juve-Inter lunedì 9 a porte aperte".



