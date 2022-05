Beppe Marotta esce allo scoperto. L'ad dell'Inter ha parlato di Paulo Dybala dal palco del Premio “L’Amico Atletico” della fondazione Cardinaletti mandando un messaggio diretto in merito al futuro del 10 della Juve: "Dove giocherà Dybala, nello sport bisogna accettare bugie bianche, ma la speranza è che possa giocare con noi”.



Poco prima aveva affermato: “Dybala e Lukaku? In questo momento non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dalla fretta, Ausilio e Baccin si sono mossi in anticipo e stanno operando bene. In questa fase bisogna affiancare alla professionalità e la competenza la creatività, non sempre c’è la necessità di operare grandi investimenti economici. Posso dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà e da questo ripartiamo per affrontare con ambizione le 3-4 competizioni che ci vedranno protagonisti nella prossima stagione”.



PERISIC - “L’addio di Perisic? C’è soprattutto dispiacere per la perdita di un giocatore importante che, dopo le esperienze in Italia e in Germania, ci teneva a giocare in Premier League. Da parte nostra non c’era la disponibilità a fare offerte migliorative, ad una certa età è normale che i calciatori possano fare determinate scelta. Per quanto ci riguarda, massimo rispetto e massima rinoscenza, ma non abbiamo paura nel trovare un sostituto. In organico abbiamo già un giocatore di valore assoluto come Gosens, che è un elemento che gode della nostra massima fiducia”.