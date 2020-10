Negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto della possibilità di rivedere Marcos Alonso in Serie A: il rapporto tra il terzino ex Fiorentina e l'allenatore del Chelsea Frank Lampard non è mai decollato, e ultimamente c'è stata una rottura definitiva dopo una lite furiosa. Si era parlato di una possibile cessione in prestito con Juve e Inter in prima fila pronta ad approfittarne, ma la verità, come riporta Calciomercato.com, è che il club bianconero era abbastanza freddo su questa possibilità considerando l'alto ingaggio del difensore del Chelsea.