Claudio Marchisio, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, ha risposto alla domanda su chi lo avesse deluso in bianconero: "Prima di rispondere, è giusto dare sei mesi a tutti. Anche a Ramsey, certo non positivo. Io ad esempio mi auguro che Kean migliori molto, che la sua voglia di rimettersi in gioco lo spinga. Ha difficoltà a giocare spalle alla porta e, sia da esterno sia da centrale, ora deve puntare l’uomo e la porta. Ha ancora bisogno di una squadra che giochi per lui".