Non amo fare paragoni, lui scriverà la sua storia e sono sicuro che sarà altrettanto bella. Crescere in un club che lavori bene dal settore giovanile alla prima squadra è fondamentale. I giovani sono una risorsa preziosa e possono dare tanto, è importante che vengano seguiti dall'inizio. Io ho avuto la fortuna di crescere nella Juventus e di fare un’esperienza all'Empoli per maturare". Così Claudio Marchisio ha parlato di Manuel Locatelli nell'intervista alla Gazzetta.