Non solo le parole al miele per Danilo . Claudioha detto la sua anche sul mancato rigore per lasul finale del match contro il, rispondendo così a Edoardo Mecca su Twitter: "Assolutamente vero. Chissà. Però non possiamo attaccarci a questo (post gara). Loro 13^ esimi in Ligue1. Noi secondi in Serie A TIM (ovvio c'è stata la penalizzazione) e tanti giocatori di livello assoluto (campioni del mondo, d'Europa etc etc)".