Claudioè intervenuto alla cerimonia deldove ha premiato Fabiocome Best Italian Golden Boy. Ecco il suo commento sul centrocampista classe 2003: "Lui gioca molto più avanti di me, ha delle movenze che a me ricordano Pavel. Vedrai che il gol arriverà presto. Lui è un talento e il talento bisogna riconoscerlo e dargli opportunità, ma è più facile anche inserirli quando ci sono campioni che fanno correre la squadra e fanno andare bene, piuttosto che in tempi magari complicati. Fabio e gli altri giovani sanno le pressioni che comporta la maglia della, quindi sono abituati a quello che significa".