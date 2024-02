"Calhanoglu è stato ingabbiato dal gioco di Simeone però non sono molto d’accordo con chi dice che ha faticato tatticamente. Perché in un modo o nell’altro riesce sempre a liberarsi, è nelle sue corde, succedeva anche a Pirlo. La fatica di Calhanoglu è stata più che altro nervosa", le parole dell'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ai microfoni di Prime Video. In una recente intervista, il giocatore dell'Inter ha detto di essere al momento il miglior regista del mondo davanti anche a Rodri e Kroos, suscitando reazioni contrastanti