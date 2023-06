DaNuovo progetto targato Juventus Academy: Train like a Pro. Si tratta un programma ideato per dare la possibilità ai gruppi di vivere un’esperienza Juventus a 360°, trascorrendo un’intera giornata a stretto contatto con il Club.I gruppi hanno soggiornato presso il J Hotel e partecipato ad un allenamento guidato da tecnici Juventus in compagnia della leggenda bianconera Claudio Marchisio. Parte dell'esperienza anche le visite all’Allianz Stadium e allo Juventus Museum.