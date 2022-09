Con il comunicato di ieri pomeriggio, l’Associazione Italiana Arbitri ha fatto sapere che a Lissone non avevano a disposizione le immagini della “camera tattica”, quella che avrebbe visto. Insomma, nessun errore della squadra arbitrale e, infatti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera: “I vertici arbitrali in sostanza respingono le accuse: niente immagini, niente errore. Tant’è che. Se nel prossimo settimana non ci saranno, filtra dall’Aia, sarà solo per il classico turnover del designatore Rocchi e non perché considerati colpevoli del pasticciaccio brutto dello Stadium”.Da parte sua, il club bianconero non ha emesso comunicati ufficiali, non ha parlato se non attraverso i suoi tesserati nelle tradizionali interviste post partita; ma a raccogliere gli umori dalla Continassa è la Gazzetta dello Sport: “, nonostante non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale o una risposta affidata a un comunicato. Al di là che non si potesse tirare la linea su Candreva come ultimo difendente, secondo la Juve Var e Avar avevano comunque delle immagini a disposizione in cui potevano prendere in considerazione la posizione del laterale della Salernitana, sistemato nei pressi della bandierina del calcio d’angolo per schermare il cross di Cuadrado. Non si poteva avere la certezza che Candreva fosse più avanti di Bonucci e che quindi il difensore della Juve fosse in fuorigioco? Bene, allora andava lasciata la decisione di campo, sostengono alla Continassa. In presa diretta, infatti, sia il direttore di gara Marcenaro che l’assistente avevano convalidato la rete”.Infine, c’è lo scontro sulle immagini. Nel suo comunicato, l’AIA fa riferimento alla “camera tattica” e alla non disponibilità delle immagini provenienti da quella fonte. La camera tattica è posizionata in tribuna e serve ai club per rianalizzare il match nel corso della settimana e per raccogliere dati statistici. Data la bassa risoluzione, non viene utilizzata per il Var, come riporta la Rosea. Secondo il Corriere della Sera, però,(è l’unico club in Italia a produrre in proprio le immagini per le gare casalinghe)”.