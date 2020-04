La Juventus non smette di perdere di vista Marcelo, terzino del Real Madrid. Da quando Ronaldo è arrivato a Torino, il nome dell'amico ed ex compagno rimbalza spesso in casa Juventus. Le voci di un possibile addio da Madrid, però, non sembrano trovare riscontro dalla stampa spagnola: infatti, come riporta As, il giocatore vorrebbe restare al Real. L'ultima parola però, spetterà a Zinedine Zidane che dovrà decidere se puntare ancora sul trentatreenne brasiliano.