La Juventus ha messo gli occhi su Marcelo, che in estate sarà venduto dal Real Madrid. Questo ormai è assodato, ma in Inghilterra il Sun aggiunge un dettaglio sull'interessamento sul terzino sinistro brasiliano da parte del club bianconero. Già nella primavera dello scorso anno, infatti, Cristiano Ronaldo aveva spinto coi dirigenti juventini per indurli a tentare l'affondo per il suo grande amico ed ex compagno di squadra. Insomma, non è una novità che Paratici pensi a Marcelo. Ma lo è stata, nelle ultime settimane, la messa sul mercato da parte del Real.