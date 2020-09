Nonostante la liquidità a disposizione di Fabio Paratici non sia delle migliori, la Juventus punta anche a colpi ad effetto. E dalla Spagna raccontano di un contatto con Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid e amico di Cristiano Ronaldo. Come riporta As, il club bianconero avrebbe contattato l’entourage del brasiliano, ma l’altissimo ingaggio da 8 milioni di euro a stagione rappresenta un ostacolo difficile da superare.