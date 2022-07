Tutto a luglio, tutto di notte.- Summer Tour 2022 targato Jeep - fatto di tre amichevoli partirà il 20 luglio e vedrà 3 match in 9 giorni. Al via il 23 alle 5 italiane all’Allegiant Stadium di Las Vegas, contro i messicani del Deportivo Guadalajara, 4 giorni dopo (il 27) c'è il Barcellona di Xavi al Cotton Bowl Stadium di Dallas alle 2.30 e infine a Los Angeles, il 31 luglio, la sfida al Real Madrid al Rose Bowl Stadium, con calcio d’inizio alle 4 italiane. I bianconeri avranno ladove per gli allenamenti saranno ospitati da una struttura universitaria.