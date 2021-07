La Juventus ha acceso i riflettori sul Manchester United. Pogba? Lui è il grande sogno, ma i costi sono quasi proibitivi. Per questo, secondo Il Sussidiario il vero affare che sta pensando di fare Cherubini con i Red Devils è quello che porterebbe a Torino, ex compagno di de Ligt ai tempi dell'Ajax in cambio del quale i bianconeri vorrebbero mettere sul piatto Adrien Rabiot. Possibile scambio sull'asse Torino-Manchester, l'affare si può fare senza Pogba.