I dubbi della Juve legati ad Arthur. Sul Corriere dello Sport in edicola, tornano le 'manovre' per il centrocampo di Allegri. E il focus stavolta non è su Locatelli - per il quale prosegue la trattativa, comunque ben indirizzata -, ma sul brasiliano Arthur. Un tema importante, che coinvolge praticamente l'intero mercato bianconero.



POSSIBILE SCAMBIO - In attesa di definire Locatelli, insomma, la Juve guarda anche a possibili scambi. Per il Corriere, potrebbe esserci una buona occasione ma c'è un problema da non sottovalutare: il brasiliano ha un valore di carico in bilancio di circa 59 milioni di euro e la cessione definitiva è tutt'altro che semplice. I bianconeri vogliono evitare una minusvalenza e la strada potrebbe essere quella di un addio in prestito. Probabilmente oneroso, o magari uno scambio e sempre di prestiti. Il Psg si è interessato al giocatore, vecchio pallino di Leonardo sin dai tempi del Gremio. C'è Bakker in uscita e interessa da tempo alla Juventus...