Come riepiloga La Gazzetta dello Sport, sono tre i filoni d'indagine aperti sulla, tre fronti su cui lasta lavorando tenendo sempre sott'occhio le carte dell'- Si tratta del primo fascicolo aperto da Giuseppe, con gli accordi presentati dal club bianconero in un modo e portati avanti in un altro che rappresentano un tema di sicuro interesse per la giustizia sportiva. Eventuali deferimenti dovrebbero arrivare a fine gennaio, ma potrebbe esserci una proroga della fase istruttoria. Le sanzioni per la Juve prevedono un'"a cui può aggiungersi ladi uno o più punti in classifica", e per i calciatori una "non inferiore a un mese".- Il secondo e il terzo filone sono legati alle plusvalenze, con il ricorso contro la sentenza di assoluzione da parte della Procura Figc e la conseguente riapertura del processo. La data da segnare sul calendario, in questo caso, è quella del, quando si tornerà davanti alla Corte federale d'Appello. Per quanto riguarda le possibili sanzioni, che Chiné non ha voluto anticipare, si parla di, ma se ci saranno gli estremi del comma 2 (ovvero se la violazione modifica i bilanci al punto da consentire l'iscrizione al campionato) si potrebbero chiedereo (ipotesi remota) la- Infine c'è l'indagine sui nuovi club consideratidei bianconeri nelle operazioni che hanno portato a plusvalenze fittizie (tutto fa pensare ad, società assenti nel primo processo). Se ci fosse un deferimento si andrebbe davanti al Tribunale federale e le sanzioni richieste sarebbero presumibilmente in linea con quelle che la Procura farà il 20 gennaio.