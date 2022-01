19









Gli occhi della Juve restano (anche) su Dusan Vlahovic. I bianconeri proveranno a capire se c'è ancora margine di manovra sull'attaccante della Fiorentina, prima di fiondarsi direttamente su Scamacca - a proposito: incontro a breve con il Sassuolo, anche solo per capire il piano da attuare per il giocatore -: il vero ostacolo resta Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che da una parte vorrebbe massimizzare l'effetto economico e dall'altra vorrebbe evitare di cederlo alla Juve. PER GENNAIO - Ovviamente, sarebbero movimenti, per Vlahovic e Scamacca, tutti finalizzati al mese di giugno. Per gennaio, qualcosa però si sta muovendo. Come racconta Tuttosport, il nome che è tornato fortissimo è quello di Sardar Azmoun , attaccante dello Zenit San Pietroburgo, 27 anni e contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel corso di numerose riunioni negli ultimi dieci giorni il suo nome sembra averla spuntata sugli altri e sarebbe pronta un’offerta per lo Zenit.