Questa sera Inter-Juventus, poi la partita da giocarsi è quella tra le aule di tribunale, per l’ennesima volta in questa stagione. È in procinto di aprirsi il filone che comprende le cosiddette manovre stipendi, le partnership con altri club e i rapporti con gli agenti.. A questo punto, il tribunale federale fisserà la data per l’udienza di primo grado, a meno che prima non ci sia la richiesta di patteggiamento.Come ribadito anche con una nota ufficiale: “La Società ritiene di aver applicato correttamente i rilevanti principi contabili internazionali, nonché di aver operato nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva”. Da qui riparte la difesa del pool di legali bianconeri. Come riporta la Gazzetta dello Sport: “da una parte cercare di stabilire quale natura e quale validità abbiano i documenti incriminati rispetto alla normativa federale, dall’altra spostare l’attenzione dall’, quello relativo alla lealtà sportiva (che ha un perimetro molto ampio), all’articolo 31 che riguarda le violazioni in materia gestionale e che prevede sanzioni più soft (ammende e uno o più punti di penalizzazioni). L’obiettivo è convincere il tribunale che le scritture integrative non avevano valore vincolante e che se irregolarità c’è stata è limitata ad aspetti economici che”.Un occhio attento alle vicende giudiziarie della Juventus è quello dell’che, da parte sua, sta portando avanti un’indagine parallela e aspetta le decisioni dei giudici italiani. Come riporta Gazzetta: “. La Juve difficilmente cambierà linea, continuando a ribadire anche in Europa la correttezza del suo operato e puntando sulla solidità economica del club, che in pochi anni ha fatto aumenti di capitale per 700 milioni”.