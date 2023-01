Il tira e molla trae la Procura di Torino sembrerebbe concluso; e ovviamente no, questa volta non si parla di una trattativa di mercato milionaria. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina: “, collaborando e rendendosi disponibile a ogni chiarimento nell’ambito dell’inchiesta Prisma sui conti della Juventus”. Il campione portoghese era l’unico, al momento, calciatore bianconero non ascoltato dai procuratori.Sempre secondo il quotidiano sportivo, la volontà di Cristiano Ronaldo sarebbe quella di capire. Per questo, le aperture erano già arrivate mesi fa: “Il trasferimento del calciatore in Arabia ha solo rinviato il momento, ma già dalla scorsa estate i segnali mandati agli inquirenti dai difensori del portoghese erano chiari. Non ultimo, l’idea di rispondere in modo positivo alla rogatoria inglese preparata dalla Procura di Torino, tanto da precettare uno studio legale di Manchester (città dove si trovava Ronaldo) proprio per presenziare al possibile interrogatorio in call conference. Un’ipotesi poi sfumata per la lentezza della polizia inglese, arrivata al dunque a Mondiale già finito, come l’avventura del portoghese al Manchester United.: gli indizi portano a pensare che a breve ci sia la fumata bianca tra una nuova rogatoria in paesi meno “complicati” dell’Arabia (c’è l’idea Dubai) oppure con una toccata e fuga in Europa (Lisbona e Madrid non sono da scartare) con conseguente trasferta dei pm.”.