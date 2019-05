"Non lo so se rimarrò qui". E' la frase di Kostas Manolas, che scuote l'ambiente giallorosso, ma nemmeno troppo. Perché in fondo tutti se l'aspettavano. Il difensore centrale è pronto a lasciare la Roma nella prossima estate e lo farà a prezzo di saldo. La sua clausola rescissoria, infatti, è di appena 36 milioni di euro e fa gola a molti club, tra cui Juve, Arsenal e Napoli. La Roma vivrà un'estate di rivoluzione e tra i nomi in uscita potrà esserci quello del greco, che in zona mista non si è certamente nascosto...